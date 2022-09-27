Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, мать российской биатлонистки Дарьи Виролайнен, рассказала «СЭ» о планах спортсменки.

«Сейчас она даже нам не говорит, продолжит ли выступать или нет. У нее ребенку 8 месяцев, она кормит его. Даша сейчас поддерживает форму для себя. Нет уверенности, что она вернется. Хотя еще пару лет побегать было можно. Скорее всего, если не вернется в этом сезоне, то не вернется вообще. Посмотрим, что будет зимой, сможет ли она вернуться после родов или нет», — сказала Резцова «СЭ».

Ранее стало известно, что 33-летняя Виролайнен может продолжить выступления в составе финской сборной. Россиянка является чемпионкой Европы в сингл-миксте (2017), бронзовым призером чемпионата Европы в гонке преследования (2014), обладательницей золотой медали Универсиады в индивидуальной гонке (2011) и призером этапов Кубка мира.