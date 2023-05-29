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Сегодня, 16:04

Матыцин высказался о выплатах зарплат биатлонистам

Дарья Алексеева
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о выплатах зарплат биатлонистам.

— Вы следите за проблемой выплат зарплат биатлонистам? Дмитрий Губерниев активно говорит о данной проблеме.

— Я всегда считал, что журналисты для того и существуют, чтобы поднимать резонанс. Уровень социальной защиты, социальных гарантий очень важен. Мы стараемся сделать все, чтобы несправедливости не было. Приоритетом является максимально возможная защита.

— Министерство следит?

— Мы не следим. Мы сотрудничаем с федерациями. Делаем все возможное, чтобы найти максимально позитивное решение.

Биатлон
Олег Матыцин
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