Матыцин высказался о выплатах зарплат биатлонистам

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о выплатах зарплат биатлонистам.

— Вы следите за проблемой выплат зарплат биатлонистам? Дмитрий Губерниев активно говорит о данной проблеме.

— Я всегда считал, что журналисты для того и существуют, чтобы поднимать резонанс. Уровень социальной защиты, социальных гарантий очень важен. Мы стараемся сделать все, чтобы несправедливости не было. Приоритетом является максимально возможная защита.

— Министерство следит?

— Мы не следим. Мы сотрудничаем с федерациями. Делаем все возможное, чтобы найти максимально позитивное решение.