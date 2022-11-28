Майгуров назвал форс-мажором отмену гонки в Ханты-Мансийске

Президент СБР Виктор Майгуров прокомментировал отмену из-за мороза четырех гонок на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске и объяснил, почему соревнования нельзя было оперативно перенести.

«Можно рассмотреть старт сезона в другом месте, но нет никакой гарантии, что будет снег или что будет теплая погода. Так или иначе, спортсмены у нас вкатываются в Тюмени и Ханты-Мансийске, а лишний переезд — это серьезная финансовая нагрузка. Все последние годы соревнования там и проводили, просто на них было мало акцента, потому что сборная там не выступала. Эту ситуацию можно считать форс-мажорной», — приводит слова Майгурова Metaratings.ru.

На первом этапе Кубка России, который проходил в Ханты-Мансийске, состоялись только две из запланированных шести гонок. Гонки, которые должны были пройти 26 и 27 ноября, были отменены из-за мороза. На момент отмены соревнований температура опустилась до 27 градусов ниже нуля.