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Майгуров — Юрловой-Перхт: «Надеюсь, что ты будешь делиться своим опытом и дальше»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров обратился к российской биатлонистке Екатерине Юрловой-Перхт после масс-старта Кубка Содружества. Спортсменка заняла 14-е место.

«Катюша, дорогая, спасибо тебе за твою биатлонную жизнь. Более половины своей жизни ты отдала этому виду спорту. Надеюсь, что ты будешь делиться своим опытом и дальше. Ничего не заканчивается, начинается что-то новое. Спасибо тебе огромное за твой труд в спорте и долгих лет жизни», — передает слова Майгурова корреспондент «СЭ».

11 апреля 39-летняя спортсменка сообщила, что проведет свои последние старты на профессиональном уровне на этапе Кубка Содружества в Мурманске, который проходит с 12 по 14 апреля.

Виктор Майгуров
Екатерина Юрлова-Перхт
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