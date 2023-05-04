Майгуров объяснил, почему СБР не может объединить Кубок России и Кубок Содружества

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил, с чем связано разделение стартов на Кубок России и Кубок Содружества.

«Кубок России и Кубок Содружества мы не можем объединить, потому что не все регионы могут принять участие во всех девяти соревнованиях, а в пяти или шести этапах Кубка России могут. Кроме того, статус соревнований делится на международные и внутренние. Наши внутренние старты также будут открыты для соревнований белорусов. Кубок России — это отдельный приз, который будет разыгран между российскими спортсменами», — цитирует Майгурова Metaratings.ru.

Кубок Содружества стартует 5 сентября 2023 года и завершится в апреле 2024-го. Кубок России будет проходить с 23 ноября по 4 марта.