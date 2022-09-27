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27 сентября, 11:16

Майгуров оценил работу Шашилова, направленную на выявление молодых спортсменов для Олимпиады-2026

Алина Савинова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился впечатлениями от летнего чемпионата России по биатлону.

«В Чайковском два соревновательных дня никого не оставили равнодушными. В эстафетах интрига была до последнего этапа. Для меня как для руководителя было интересно сравнить спортсменов сборной России с региональными командами и сделать выводы по летней подготовке.

Мне понравилось, что Михаил Викторович Шашилов своим приоритетом назвал выявление молодых спортсменов для выступления на Олимпиаде 2026 года. Вся его работа в подготовительный период направлена на это. Также он призвал региональных тренеров искать перспективную молодежь среди лыжников", — приводит Metaratings.ru слова Майгурова.

Летний чемпионат России по биатлону проходит с 24 по 27 сентября в Чайковском.

Источник: https://metaratings.ru/news/maygurov-shashilov-svoim-prioritetom-nazval-vyyavlenie-sportsmenov-dlya-olimpiady-2026-1369802/
Биатлон
Сборная России по биатлону
Виктор Майгуров
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