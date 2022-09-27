Майгуров оценил работу Шашилова, направленную на выявление молодых спортсменов для Олимпиады-2026

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился впечатлениями от летнего чемпионата России по биатлону.

«В Чайковском два соревновательных дня никого не оставили равнодушными. В эстафетах интрига была до последнего этапа. Для меня как для руководителя было интересно сравнить спортсменов сборной России с региональными командами и сделать выводы по летней подготовке.

Мне понравилось, что Михаил Викторович Шашилов своим приоритетом назвал выявление молодых спортсменов для выступления на Олимпиаде 2026 года. Вся его работа в подготовительный период направлена на это. Также он призвал региональных тренеров искать перспективную молодежь среди лыжников", — приводит Metaratings.ru слова Майгурова.

Летний чемпионат России по биатлону проходит с 24 по 27 сентября в Чайковском.