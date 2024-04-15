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Майгуров — про тюремный срок Бессеберга: «Если бы было реально за что, то наказание вынесли давно. А тут высасывают из пальца»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в интервью «СЭ» прокомментировал признание судом бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга виновным в получении взяток.

— Одна из главных международных биатлонных новостей — это тюремный срок бывшего главы IBU Андерса Бессеберга. Не отразится ли это как-либо на нас?

— Вообще бред, что его обвиняют в коррупции, что он действовал в интересах России. Ни одного факта я не вижу, чтобы он каким-либо действиями действовал в отношении России. Что он делал? У нас был один этап Кубка мира — не больше, чем в других странах. Соревнования проводили на суперуровне. Все только в ладоши хлопали. Там, где сейчас находится международный биатлон, это благодаря Бессебергу. Реально. Он его туда вывел за 20 лет работы. Сейчас уже едут по накатанной. Никогда повода не давал, что дайте мне 100 рублей и я дам вам соревнования. Он в принципе так не смог бы сделать. Там есть исполком IBU, куда входят 10 человек. Не он принимает решение, где проводить соревнования. Поэтому я не понимаю этого решения. Тем более следствие шло лет шесть. Если бы было реально за что, то наказание вынесли бы давно. А тут высасывают из пальца.

— К вам вопросов не было?

— На начальной стадии — года три назад.

Андерс Бессеберг. «То, что Бессеберг действовал в интересах России, — это бред». Интервью Виктора Майгурова

— Удаленно или вы ездили лично?

— Был, когда мы еще соревновались в Европе. То, что он на охоту ездил, так он по всему миру на охоту ездил. Его принимают все федерации. Купил билеты и пошел на охоту. Это что — коррупция? Почему канадцам вопросов не задают? Немцам? Австрийцам? Чехам? Словакам? Это только те места, где он был на охоте, о которых я знаю.

— То есть пьянки и девушки были не только в Тюмени?

— А что значит «пьянки»? Кто-нибудь видел, чтобы он пьяным валялся? Я не видел. То, что девушки рядом были, — возможно. Может и в других странах были. Это абсолютно его личная история и его личная жизнь. Это ему вменять в вину вообще глупо.

Прокуратура Норвегии в апреле 2023 года официально предъявила Бессебергу обвинения в коррупции во время работы на посту главы IBU, который он занимал с 1993 по 2018 год. Норвежец неоднократно обвинялся и в сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов.

Биатлон
Андерс Бессеберг
Виктор Майгуров
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