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Виктор Майгуров: «Давайте решать вопросы в цивилизованном порядке, а не быть в качестве шоу-актеров»

Майгуров прокомментировал свою победу на выборах главы Союза биатлонистов России
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спортигр

Виктор Майгуров прокомментировал свою победу на выборах главы Союза биатлонистов России. За Майгурова проголосовал 31 делегат против 23 у Алексея Нуждова.

— Насколько довольны результатом выборов?

— Не знаю. Много этому предшествовало негативных моментов со стороны некоторых членов Союза биатлонистов России. Я сегодня сказал, что если чьи-то права нарушены, давайте их решать в цивилизованном порядке, а не быть в качестве шоу-актеров на страницах первых газет. Про биатлон должны говорить только положительные вещи, а не скандалы. Все, что там говорилось, завтра никто не вспомнит. Ничего из того, что говорилось в мой адрес, точно не соответствует действительности. Я для себя принял решение — никак не ввязываться в эту перепалку.

— Насколько на вас влияли скандалы перед выборами?

— У меня хорошая команда. Есть поддержка друзей, семьи, сотрудников СБР. Я и до этого получал много слов поддержки. Я не один. Все нормально.

— Судя по финальному слову, вы человек не злопамятный?

— Да, иногда мне это ставят в вину.

Виктор Майгуров
СБР
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