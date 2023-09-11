Майгуров: «Напрягает, что все разговоры со спортсменами — про деньги»

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал про общение с комитетом спортсменов СБР.

— Контакт спортсменов с СБР стал лучше или хуже?

— Благодаря тому, что создали комитет спортсменов, стали больше общаться, — сказал Майгуров. — Раньше было индивидуально общение, а сейчас регулярно раз в месяц обсуждаем какие-то насущные темы. Подключается комитет спортсменов — 7 человек. Если кто-то хочет еще подключиться — ради бога.

— Какие-то идеи спортсменов вас удивили?

— Меня в большей степени напрягает, что все разговоры про деньги: почему, сколько. Я просто ассоциирую со своим временем. Понятно, что у нас не было призовых... Не знаю. Наверное, их много что интересует, но основные разговоры про деньги. Да, деньги всем нужны. Все равно в жизни это не самое главное.

— Нет же ничего плохого, что человек хочет зарабатывать?

— Конечно, нет. Но когда мы объясняем, что по тем или иным причинам бюджет СБР уменьшился, но мы сохраняем призовые на том же уровне, нам говорят: «А давайте больше?» Мы отдаем приоритет спортсменам. Если все сложить, то это навскидку 80-90 миллионов. И 55 миллионов — мы помогаем региональным федерациям. Давайте спросим региональные федерации, куда двинуть эту чашу: в сторону молодежи, которую мы воспитываем, или в сторону призовых спортсменов? Думаю, что выбор будет очевиден. Поэтому мы стараемся сохранить определенный паритет. Стараемся максимально поддерживать наши региональные федерации, которые занимаются теми, кто придет к нам завтра-послезавтра. Впервые эта программа в размере 55 миллионов была реализована. В следующем году хотим тоже максимально сохранить программу поддержки регионов и программу поддержки региональных спортсменов. Также у нас никогда не было призовых для юниоров. В том году 111 юниоров получили выплаты за призовые места в соревнованиях. У взрослых это было 58 или 68 человек. Считаю, что тоже неплохая поддержка, чтобы мотивировать их в непростое время, когда у нас закрыт международный сезон. Они понимают, куда им двигаться. Это важная составляющая для молодежи для того, чтобы они занимались нашим видом спорта.