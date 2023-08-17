Майгуров считает, что российские биатлонисты не будут менять спортивное гражданство

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров считает, что российские биатлонисты не будут менять спортивное гражданство.

«Какая-то сильная федерация точно не пригласит, сильные федерации — это европейские и североамериканские. У слабых недостаточно средств для того, чтобы в полном объеме обеспечить подготовку. Мы следим за спортсменами, которые тренируются в Румынии, они всегда могут получить от нас консультативную поддержку. Думаю, каких-то переходов у нас не будет», — цитирует Майгурова ТАСС.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Олимпиада в Париже пройдет летом 2024 года с 26 июля по 11 августа.