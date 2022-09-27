Майгуров считает, что у спортсменов должна быть возможность напрямую общаться с руководством СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал итоги тренерского совета, который прошел в Чайковском.

«На совете самой обсуждаемой темой стал календарь предстоящего сезона в связи с тем, что мы сейчас получили распоряжение от Министерства спорта РФ не планировать участие наших спортсменов в соревнованиях и сборах за пределами Российской Федерации.

У нас есть январские этапы Кубка Содружества, запланированные в Раубичах. Пока я не понимаю, оставим мы их там или перенесем в Россию. Также у нас в календаре есть финал Кубка России в Сочи, по которому вопрос пока не решен", — цитирует Майгурова Metaratings.ru.

Также 53-летний специалист рассказал об идее создания комитета спортсменов СБР по аналогии с IBU.

«Я предложил создать такой комитет на примере IBU, чтобы была прямая возможность общения с руководством СБР. Это предложение было принято позитивно. Мы в течение двух недель поможем им организационно провести выборы. Активными в этом вопросе были представители сборной России Максим Цветков, Антон Бабиков и Карим Халили», — добавил он.

Трехкратный чемпион мира Майгуров был выбран президентом СБР в июле 2020 года.