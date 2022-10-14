Виктор Майгуров: «С президентом IBU договорились, что проведем онлайн-конференцию»

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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил, что накануне общался с главой Международного союза биатлонистов о дальнейшем взаимодействии двух федераций.
— Как обстоят дела с повестками для биатлонистов сборной России?
— Что касается спортсменов сборной России, то информации нет, что кому-то приходила повестка. Вчера мне звонил президент IBU Олле Даллин, который интересовался некоторыми вопросами, по поводу развития лазерного биатлона в России, развития электронных мишенных установок. Мы договорились, что после выборов, где-то в конце октября, проведем онлайн-конференцию и обудим сегодняшний статус. Как мы можем даже в рамках этих санкций дальше взаимодействовать.
14 октября Майгурова переизбрали президентом Союза биатлонистов России. Его избрали на пост 31 против 23 голосов.