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Сегодня, 18:08

Майгуров сообщил, что СБР сохраняет контакт с Международным союзом биатлонистов

Алина Савинова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) готов допустить российских атлетов до участия в турнирах, если будут изменения в общепринятой мировой политике в отношении России.

«Сегодня, несмотря на официальный наш недопуск к соревнованиям, у нас остается контакт с международной федерацией. Они нас не отталкивают, но придерживаются общепринятой мировой политики. Как только будут изменения, готовы вернуть нас к себе», — приводит ТАСС слова Майгурова.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов из-за спецоперации.

Источник: https://tass.ru/sport/16112577
Виктор Майгуров
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СБР: «Препятствий для выступления российских биатлонистов в Белоруссии нет»