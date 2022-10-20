Майгуров сообщил, что СБР сохраняет контакт с Международным союзом биатлонистов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) готов допустить российских атлетов до участия в турнирах, если будут изменения в общепринятой мировой политике в отношении России.

«Сегодня, несмотря на официальный наш недопуск к соревнованиям, у нас остается контакт с международной федерацией. Они нас не отталкивают, но придерживаются общепринятой мировой политики. Как только будут изменения, готовы вернуть нас к себе», — приводит ТАСС слова Майгурова.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов из-за спецоперации.