Майгуров сообщил, что тренеры попросили уменьшить количество соревнований по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что изменилось в этом сезоне.

«Несколько уменьшилось количество стартов во всех наших соревнованиях. Если брать в абсолютных исчислениях, гонок стало на 10% меньше. Сделано это было по инициативе тренеров сборной команды. В конце прошлого года они жаловались, говорили, мол, соревнований получается многовато, спортсмены не успевают отдыхать. Согласен. Но мы сейчас говорим о календаре СБР, который был сформирован с учетом пожеланий тренеров и спортсменов таким образом, чтобы были паузы для тренировок и восстановления. Так что я целиком и полностью поддержу позицию Ростовцева. Точно по такой же схеме строится календарь Кубка мира: заканчивается декабрьский цикл соревнований, за ним следует двухнедельная пауза до следующего старта. Второй перерыв идет после январского блока из трех этапов. В середине марта снова будет пауза, чтобы спортсмены могли хорошо подготовиться к чемпионату страны. Эти паузы логичны. Когда идут соревнования и приходится бежать по три гонки в неделю, переезжая с места на место, даже банально откататься и отдохнуть становится просто негде», — приводит слова Майгурова RT.