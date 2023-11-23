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Биатлон

Сегодня, 13:58

Майгуров высказался о проведении коммерческих турниров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о проведении коммерческих турниров.

«Почему нет? Просто, когда говорят, что якобы российский биатлон загибается, но его можно воскресить каким-то отдельно взятым турниром, это выглядит как лукавство. Я не считаю, что наш биатлон загибается, а вложений требует вся пирамида: от спортивных школ до тех, кто бегает в сборной. А по поводу самой идеи клубного биатлона... У нас есть 56 региональных федераций. Давайте представим себе, что это клубы. В идеале хотя бы в десяти из них должен найтись меценат или компания, которой было бы интересно, а как максимум коммерчески выгодно финансировать всю эту историю. В свое время Михаил Прохоров уже рассматривал идею создания биатлонных клубов и лиг, начиная с юношеского спорта. Но, проанализировав всю цепочку, отказался от этой идеи. Посчитал, что, если даже сам возьмет один такой клуб на полное обеспечение, нет никаких гарантий, что кто-то еще захочет поддержать эту идею», — приводит слова Майгурова RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1235292-maigurov-prohorov-ideya-biatlon
Биатлон
Виктор Майгуров
СБР
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