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Сегодня, 13:22

Майгуров заявил, что биатлонистам запрещено участвовать в эстафетах согласно условиям МОК

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал журналистам, что биатлонистам будет запрещено выступать в командных видах в международных турнирах. Майгуров сослался на материалы СМИ.

— Вы сказали об условиях МОК — что принадлежность к силовым структурам не единственное препятствие. Какие еще вы имеете в виду? По допингу вроде бы вопросов уже нет.

— Запрет участия в командных дисциплинах. Мы не можем бежать эстафеты. Почему?

— А вы это точно знаете?

— Я читаю то, что пишут, и на этом конкретно ставится акцент в открытых источниках вашими коллегами, — сказал Майгуров.

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Виктор Майгуров
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