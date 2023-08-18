Майгуров заявил, что бюджет Союза биатлонистов России сократится

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответил на вопрос об изменениях в бюджете организации по сравнению с предыдущим сезоном.

«Бюджет Союза биатлонистов России в целом сократится, но при этом призовые спортсменов я буду рекомендовать исполкому СБР оставить на прежнем уровне», — цитирует Майгурова Metaratings.ru.

Доходная часть бюджета Союза биатлонистов России на прошлый сезон составляла около 370 миллионов рублей, расходная — около 355 миллионов.

54-летний Майгуров является президентом СБР с июля 2020 года.