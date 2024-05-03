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Биатлон

Сегодня, 06:32

Шашилов: «Тяжело будет два старта подряд провести в Красноярске»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов оценил календарь соревнований на следующий сезон.

«Что принято, то принято, будем подстраиваться. Тяжело будет два старта подряд провести в Красноярске. Думаю, это отложит определенный отпечаток на подготовку, потому что две недели будем просто соревноваться. Другого варианта у нас, к сожалению, нет. Так же, как и в Сочи, там будет жарко. Можно было бы попробовать вечерние гонки и развести соревнования, но сделали, как сделали», — цитирует Metaratings.ru Шашилова.

Биатлонный сезон-2024/25 начнется в начале сентября в Красноярске. Сначала там пройдет первый этап Кубка Содружества, а затем летний чемпионат России.

Источник: https://metaratings.ru/news/shashilov-o-kalendare-na-sleduyushii-sezon-chto-prinyato-to-prinyato-budem-podstraivatsya-359186/
Биатлон
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