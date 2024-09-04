Шашилов: «Из-за болезни Батманова не выступит на соревнованиях в Красноярске»

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов рассказал, что Анастасия Батманова не сможет выступить на предсезонных стартах в Красноярске.

«Много народу у нас переболело. Сначала заболела в Минске Виктория Сливко, а Настя Батманова с ней жила. Произошла цепная реакция. Сейчас она выздоровела и пока начала тренироваться в щадящем режиме. Сейчас она едет на «Лауру», где будет готовиться до следующего сбора в Минске. Вести Батманову в Красноярск не имеет никакого смысла. Не готова она бегать», — приводит слова Шашилова Vprognoze.ru.

Батманова в прошлом сезоне одержала победу на Всероссийской Спартакиаде в спринте.