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Сегодня, 15:29

Мухамедзянов о серебре в индивидуальной гонке в Ижевске: «Знаю тут каждую веточку»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Ильназ Мухамедзянов прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате России в Ижевске. На домашних соревнованиях Мухамедзянов завоевал серебряную медаль.

— Доволен, но есть куда стремиться. Если брать чемпионаты России, то это мое высшее достижение. Конечно, не хватило стрельбы. Пообщался с тренерами. Не сориентировался на ветер. Нужно было делать поправку.

— Что сказал тренер по стрельбе Максим Максимов?

— Сказал, что молодец, но не молодец.

— Родная трасса помогает?

— Конечно. Столько болельщиков, такая поддержка. Я тут знаю каждый подъем, каждую веточку. Это сказалось.

— Не давит ли ответственность? Ты же сейчас главный биатлонист региона.

— Нет. Просто хочется показывать максимальный результат, чтобы все болельщики могли порадоваться за местных спортсменов, — сказал Мухамедзянов «СЭ».

Мухамедзянов допустил 3 промаха на 4 огневых рубежах и проиграл победителю индивидуальной гонки Кириллу Бажину 58,3 секунды.

Биатлон
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