Мухамедзянов о большом масс-старте на ЧР в Ижевске: «Круче этой победы только свадьба с женой»

Биатлонист Ильназ Мухамедзянов прокомментировал свою победу в большом масс-старте на чемпионате России в Ижевске.

— Эмоции самые положительные, потому что победа случилась в моем родном городе Ижевске, на стадионе, на котором я нахожусь практически 24 на 7. Это очень знаковая победа для меня.

— Какие ощущения были после двух промахов на заключительном рубеже? Думали, что победа ушла?

— У меня была в мыслях фраза: «Ну, поборемся». Пошел на штрафной круг и работал. По ходу штрафного круга мне подсказывали, кто и как стреляет. Болельщики тоже поддерживали. Усталости не чувствовалось. В воскресенье народу больше, чем в первый день. Поддержка была по всему кругу. Это мотивировало бежать быстрее.

— Было что-то круче в карьере, чем этот финиш с флагом?

— Круче этой победы только свадьба с женой.

— На последнем круге думал о финише с флагом?

— Конечно, было бы очень приятно финишировать с флагом. Поэтому нужно было бежать первую часть еще быстрее, чтобы остался запас на флаг, — сказал Мухамедзянов.

Мухамедзянов пробежал дистанцию в 15 км за 41 минуту и 24,5 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах.