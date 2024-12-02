Мусин: «Коновалов будет совмещать взрослые и юниорские выступления по ходу сезона»

Тренер юниорской сборной России по биатлону Роман Мусин рассказал о планах Савелия Коновалова, который сейчас выступает на взрослом уровне.

«Пока еще ведутся разговоры о том, где он будет выступать. Сегодня мы выезжаем в Уват на первые в этом году юниорские соревнования и пока продолжим выступать там, а дальше будем решать проблемы по мере их поступления. Торопиться пока не стоит, он ещё только юниор. Если надо, мы готовы поддержать команду в мужской и смешанной эстафете. Если выпадет возможность находиться недалеко от соревнований мужчин и доставка спортсмена не создаст ему проблем, будем готовы выступать и на взрослых стартах.

Будем планировать выступления, исходя из самочувствия и состояния здоровья. По весне мы не один год уже совмещаем юниорское первенство России со взрослым чемпионатом, где можем и команде помочь и какие-то свои личные амбиции и цели реализовывать во взрослом биатлоне. Опять же весной можно продлить себе сезон на взрослых стартах», — приводит слова Мусина Vprognoze.ru.

1 декабря в смешанной эстафете на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске Коновалов первым передал эстафету на третьем этапе, отыграв у лидера 40 секунд. Команда Свердловской области заняла третье место.