Музыкант Немоляев заявил, что после Губерниева биатлон с другим комментатором кажется иным видом спорта

Кирилл Немоляев, музыкант и друг Дмитрия Губерниева, высказался об особенностях работы спортивным комментатором.

«Найти свою манеру непросто. Мне кажется, что огромное значение имеют, с одной стороны, глубокие знания в том виде спорта, который ты комментируешь, с другой стороны, чувство юмора, самоиронии и эмоциональный напор. Вот у Димы такого уровня эмоциональный напор, что после него биатлон с любым другим комментатором кажется другим видом спорта. Хотя еще в прошлом сезоне я заметил, что Легков блестяще комментирует лыжи. Он настоящий профессионал и молодец. Я его лично не знаю, но он и с Димой, и один блестяще комментирует», — цитирует Немоляева Metaratings.ru.

Губерниев — четырехкратный лауреат премии ТЭФИ. По итогам 2022 года он стал вторым в рейтинге самых цитируемых российских журналистов страны согласно Медиалогии, уступив только Ксении Собчак.