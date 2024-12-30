На 80-м году жизни скончался чемпион мира по биатлону 1973 году Геннадий Ковалев

Чемпион мира 1973 года в составе сборной СССР по биатлону Геннадий Ковалев умер в возрасте 79 лет, сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Спортсмен из Читы входил в состав сборной СССР с 1970 года по 1975 год. В 1973 году Ковалев завоевал золото чемпионата мира по биатлону в эстафете и стал серебряным призером в индивидуальной гонке.

Ковалев — заслуженный мастер спорта СССР. В 2002 году он стал старшим тренером отделения по биатлону при областной детско-юношеской школе олимпийского резерва, а в 2003 — директором Специализированной детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва по биатлону.