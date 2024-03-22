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22 марта, 13:15

Наталия Шевченко: «Когда мы из России приедем с нынешними лыжами на Кубок мира, будет не очень хороший результат»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Биатлонистка Наталия Шевченко
Наталия Шевченко.
Фото СБР
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Наталия Шевченко считает, что российским биатлонистам необходимо переходить на безфторовую смазку для лыж. С нынешнего сезона на Кубке мира действует полный запрет на фторосодержащие порошки и парафины, однако в России такого запрета нет.

— В начале сезона ты говорила: чтобы понять, подходит тебе биатлон или нет, нужно оценивать на международном уровне. Сейчас до сих пор непонятно, подходит или нет?

— Мне здесь интересно. Биатлонисты, которые в этом спорте 10- 15 лет, говорят, что уже надоедает стрельба. Но у меня пока глаза горят, хочется быстрее поехать на тренировку, пострелять, попробовать что-то новое. Поэтому уже могу сказать, что биатлон мне подходит. Но все равно хочется попробовать себя на международном уровне.

Наталия Шевченко с&nbsp;медалями Спартакиады. «Уже точно не вернусь в лыжные гонки. В биатлоне я в своей среде». Интервью Наталии Шевченко

— Следишь ли за Кубком мира по биатлону?

— Трансляции смотрю мало. В основном изучаю после гонок, кто и как пробежал. Примерно оцениваю их скорость, сравниваю со своей. Но в любом случае так сравнивать необъективно, потому что разный снег, разное скольжение. Тем более они сейчас бегают без фтора, смазка другая. Нам бы, наверное, тоже нужно переходить на безфторовые порошки и парафины, чтобы быть на их уровне в этом плане. Мне кажется, когда мы из России приедем с нынешними лыжами на Кубок мира, у нас будет не очень хороший результат. Первые годы будет тяжело. Потому что скольжение без фтора уже не такое быстрое, надо подстраиваться и больше сил затрачивать, — сказала Шевченко «СЭ».

Биатлон
Сборная России по биатлону
Наталия Шевченко
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