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Сегодня, 13:09

Наталия Шевченко выиграла женский спринт на втором этапе Кубка России, Резцова — вторая

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Наталия Шевченко.
Фото СБР
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Наталия Шевченко выиграла женский спринт на втором этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске.

Спортсменка прошла дистанцию 7,5 км за 21 минуту 58,2 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Второе место заняла Кристина Резцова (отставание 15,1 секунды), на третьей строчке — Наталья Гербулова (+18,1). Обе спортсменки также ни разу не промахнулись на двух огневых рубежах.

Женская гонка преследования на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске пройдет в субботу, 2 декабря, и начнется в 12.50 (мск).

Биатлон
Сборная России по биатлону
Наталия Шевченко
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