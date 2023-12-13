Гербулова — о ситуации с условиями проживания в Уфе: «Никакого пиара с моей стороны не было»

Российская биатлонистка Наталья Гербулова прокомментировала ситуацию с условиями проживания в гостинице в Уфе, в которой спортсменки остановились на время второго этапа Кубка Содружества.

«Я не буду никак комментировать все, что происходит сейчас. Я просто скажу большое спасибо всем тем, кто за спортсменов и кто нас поддерживает. Хочу сказать, что никакого пиара с моей стороны не было. Это просто ради того, чтобы люди, которые приезжают на соревнования, жили в комфортных условиях. Давайте все переведем на позитивную ноту, на позитивный лад. У нас скоро соревнование, мы все скоро побежим Кубок Содружества. Я, на самом деле, сейчас очень сильно переживаю из-за всей этой ситуации, потому что я не особо люблю негатив, каки все мы. Я надеюсь на вышу поддержку и ваше понимание», — сказала Гербулова в своем Telegram-канале.

Ранее российские биатлонистки пожаловались на условия проживания в гостинице Уфы. Поздее стало известно, что Гербулову и Екатерину Носкову переселили в другой отель.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» раскритиковал жалобы спортсменок на условия проживания во время второго этапа Кубка Содружества, а тренер сборной Башкирии Виктор Никитин обвинил Гербулову в самопиаре.

Второй этап Кубка Содружества пройдет с 15 по 17 декабря, в Уфе запланированы шесть гонок.