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Сегодня, 16:12

Поршнев: «Сорвал последний выстрел, потому что уже побежал гонку»

Поршнев рассказал о единственной ошибке на огневом рубеже
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Югорский биатлонист Никита Поршнев, занявший пятое место на Кубке Содружества в Тюмени рассказал о единственной ошибке на огневом рубеже и прокомментировал свой результат.

«Гонка получилась неплохая, но хотелось, конечно, попасть последним выстрелом. Я уже уходил бежать в гонку и не смог нормально проводить выстрел, поэтому сорвал его. Но все равно доволен результатом на сегодня. Сегодня очень хорошо работали лыжи, за что спасибо нашей сервис-бригаде. Такая работа инвентаря позволила бороться за высокие места», — приводит слова Поршнева Metaratings.ru.

Следующая гонка на этапе в Тюмени у мужчин состоится 11 марта. В 12.00 по московскому времени спортсмены выйдут на старт гонки преследования.

Шестой этап Кубка Содружества в Тюмени станет заключительным в сезоне-2022/23 и завершится 12 марта.

Источник: https://metaratings.ru/news/porshnev-sorval-poslednii-vystrel-potomu-chto-uzhe-pobezhal-gonku-234046/
Биатлон
Никита Поршнев
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