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Сегодня, 11:50

Биатлонист Поршнев — о решениях МОК: «Ничего хорошего нам не светит»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Биатлонист Никита Поршнев
Никита Поршнев.
Фото Getty Images
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Российский биатлонист, двукратный победитель идущего в Ханты-Мансийске чемпионата России Никита Поршнев в интервью «СЭ» высказался об условиях допуска россиян до международных стартов. Их опубликовал Международный олимпийский комитет после заседания исполкома.

— По исполкому МОК — ты же относишься к силовым структурам?

— Мы все так или иначе относимся. Мы все умеем стрелять. Мы все военнообязанные. Поэтому, конечно, отношусь.

— Есть разные мнения. Гараничев сказал, что он не готов на таких условиях ехать. Я слышал и другие мнения. Ты готов?

— Сейчас не могу ответить. Я вообще больше занимался чемпионатом России, так что не вдавался в подробности. Но как понял, ничего хорошего нам не светит. Стоит настраиваться на чемпионаты и Кубки России, — сказал Поршнев.

Никита Поршнев, Петр Пащенко, Екатерина Носкова, Елизавета Каплина. «Готов ли стартовать на условиях МОК? Пока будем настраиваться на Кубки России». Мнение лучшего биатлониста чемпионата страны

Биатлон
Сборная России по биатлону
Никита Поршнев
МОК
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