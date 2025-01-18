Йохауг о завершении карьеры Йоханнеса Бе: «Думаю он уже давно понимал, когда будет его последний сезон»

Норвежская лыжница Тереза Йохауг отреагировала на заявление биатлониста Йоханнеса Бе о том, что он завершит карьеру по окончании сезона-2024/25.

«Он фантастический спортсмен, который добился всего, поэтому я понимаю, что теперь пришло время и для других дел. Думаю, в каком-то смысле он уже давно понимал, когда будет его последний сезон. Это можно почувствовать задолго до объявления. По крайней мере, я знала это еще до Олимпиады, но не говорила об этом людям вслух. Я его очень, очень хорошо понимаю», — цитирует Йохауг VG.

31-летний Йоханнес Бе является младшим братом трехкратного олимпийского чемпиона Тарьея Бе. За карьеру Йоханнес пять раз становился олимпийским чемпионом, выиграл 20 золотых медалей в чемпионатах мира и пять раз завоевывал Кубок мира.