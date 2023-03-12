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Сегодня, 13:50

Носкова оценила свое выступление в Кубке Содружества на «четверку»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бронзовый призер масс-старта на финальном этапе Кубка Содружества в Тюмени Екатерина Носкова прокомментировала итоги соревнований, ошибку в стрельбе и объяснила, почему не смогла побороться с Динарой Алимбековой-Смольской за победу в общем зачете.

«Сегодня я очень довольна ходом, но четыре промаха — это очень много, особенно три с одного рубежа. Немножко компенсировало это точная стрельба на последнем рубеже. Это было для меня очень важно, чтобы переместиться на третье место. Я порадовала себя сама. Три медали в трех гонках — это хороший результат. Теперь мы все в прекрасном настроении будем готовиться к чемпионату России. Наверное, за Кубок Содружества поставлю себе «четверку». Конечно, хотелось побороться с Динарой за глобус, но у меня были несколько очень провальных гонок, которые не позволили мне это сделать. Пока не думала, как буду праздновать сегодняшний успех. Нужно провести заминку, собрать вещи, все постирать», — приводит слова Носковой Metaratings.ru.

Носкова заняла четвертое место в общем зачете Кубка Содружества, набрав 1667 баллов. Победительницей стала Динара Алимбекова-Смольская (1750 баллов).

Источник: https://metaratings.ru/news/noskova-za-kubok-sodruzhestva-postavlyu-sebe-chetvyorku-234869/
Биатлон
Екатерина Носкова
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