Сегодня, 13:51
Биатлонистка Екатерина Носкова рассказала «СЭ» о своих ощущениях от завоевания бронзовой медали в суперперсьюте на Чемпионате России.
Спортсменка разделила награду с подругой Натальей Гербуловой. Фотофиниш не смог определить победительницу в их борьбе за третье место.
— Какие эмоции от двух третьих мест?
— Думаю, что такое нечасто случалось в истории, — сказала Носкова «СЭ». -Приятно разделить это третье место с моей подругой Натальей Гербуловой.
— У тебя что-то подобное в практике было?
— Нет. Это впервые. И думаю, что эта медаль навсегда отложится в моей памяти.
— Каково бороться за медаль на последнем круге со своей подругой?
— На трассе мы все равно все соперницы. Но после финиша — это особые эмоции, которые ты делишь с близким человеком.
— Что говорили друг другу на пьедестале?
— Просто девчонки из группы Шашилова тоже вместе на пьедестале второй раз. Сейчас мы с Натальей на третьем месте. Говорим: «Нужно почаще такое повторять».
— После финиша что думала? Кто по ощущениям был первым?
— Вообще непонятно было. Видела, что мы ровно с ней финишировали. И фотофиниш не показал вообще никакой разницы. Это очень здорово.
Ранее Наталья Гербулова поделилась эмоциями от того, что разделила бронзу с Носковой.