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Сегодня, 11:24

Носкова о первом месте в спринте: «Очень долго ждала эту победу»

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Российская биатлонистка Екатерина Носкова подвела итоги спринтерской гонки на Кубке Содружества и поделилась ожиданиями от своего участия в чемпионате России по лыжным гонкам.

«Сегодня я довольна своим состоянием. На дистанции получилось хорошо отработать все круги. На последний круг я уходила в семи секундах от лидера и выложилась там сегодня по полной. Я немножко расстроилась только из-за ошибки на лежке, но потом решила: раз промахнулась, надо догонять на дистанции, и начала работать по максимуму. Я рада, что удалось сегодня выиграть, потому что очень долго ждала эту победу.
Специально к лыжному чемпионату России мы готовиться не будем, потому что более важный для нас старт — чемпионат России по биатлону в Ханты-Мансийске. Если переключиться на чисто лыжные тренировки, можно упустить стрельбу. Мы будем выступать в той форме, в которой будем здесь находиться, и никак не будем форсировать подготовку. Если там я попаду в топ-10, это будет хорошо, а попадание в топ-6 буду считать отличным результатом», — цитирует Носкову Metaratings.

27-летняя россиянка стала победителем спринта, финишировав в трех секундах от Виктории Сливко (Россия). В общем зачете Кубка Содружества Носкова занимает шестое место, уступая лидеру 100 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/noskova-esli-na-lyzhnom-chempionate-rossii-popadu-v-top-6-eto-budet-otlichnyi-rezultat-233985/
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