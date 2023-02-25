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Сегодня, 13:38

Носкова — о том, что разделила бронзу ЧР с Гербуловой: «Навсегда отложится в моей памяти»

Носкова прокомментировала тот факт, что она разделила бронзу чемпионата России с Гербуловой
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонистка Екатерина Носкова рассказала «СЭ» о своих ощущениях от завоевания бронзовой медали в суперпасьюте на чемпионате России. Награду она разделила с подругой Натальей Гербуловой. Фотофиниш не смог определить победительницу в их борьбе за третье место.

— Какие эмоции от двух третьих мест?

— Думаю, что такое нечасто случалось в истории. Приятно разделить это третье место с моей подругой Натальей Гербуловой.

— У тебя что-то подобное в практике было?

— Нет. Это впервые. И, думаю, что эта медаль навсегда отложится в моей памяти.

— Каково бороться за медаль на последнем круге со своей подругой?

— На трассе мы все равно все соперницы. Но после финиша — это особые эмоции, которые ты делишь с близким человеком.

— Что говорили друг другу на пьедестале?

— Просто девчонки из группы Шашилова тоже вместе на пьедестале второй раз. Сейчас мы с Натальей на третьем месте. Говорим: «Нужно почаще такое повторять».

— После финиша что думала? Кто по ощущениям был первым?

— Вообще непонятно было. Видела, что мы ровно с ней финишировали. И фотофиниш не показал вообще никакой разницы. Это очень здорово, — сказала Носкова «СЭ».

Екатерина Носкова
Наталья Гербулова
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