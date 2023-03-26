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Сегодня, 18:46

Носкова рассказала, как биатлонистки болели за нее на чемпионате России по лыжам

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская биатлонистка Екатерина Носкова рассказала о поддержке со стороны команды во время ее выступления на чемпионате России по лыжам.

«Реакция была самая положительная. У нас очень дружная команда. Все знают об этом и не раз отмечали. Конечно, все поздравили. Лиза Каплина в этот момент ехала на машине из Тюмени до Ханты-Мансийска и рассказала, что специально остановилась на дороге, смотрела нашу гонку и переживала за меня. Есть даже видео, как биатлонисты смотрели эту гонку и болели за меня. Мне было очень приятно, что команда так поддержала», — приводит слова Носковой Metaratings.

Носкова заняла второе место в командном спринте на чемпионате России по лыжным гонкам.

Источник: https://metaratings.ru/news/kaplina-dazhe-ostanovila-mashinu-v-doroge-noskova-rasskazala-kak-biatlonisty-perezhivali-za-neyo-na-chr-po-lyzham-238449/
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