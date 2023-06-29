Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Биатлон

Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 13:25

Нугманов заявил, что проведение Спартакиады учащихся в Сочи опасно для здоровья детей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов призвал перенести Спартакиаду учащихся по биатлону из Сочи в связи со сложностью адаптации молодых спортсменов к среднегорью.

«Союз биатлонистов России недостаточно активно отстаивал нашу позицию в переговорах с Минспортом о месте проведения Спартакиады учащихся. В письме в адрес Минспорта указаны только просьбы региональных федераций, однако не было представлено научного обоснования, почему выступление в условиях среднегорья без акклиматизации и должной среднегорной подготовки может быть опасным. Мы делали запрос в Поволжский государственный университет физкультуры и получили ответ, что проведение соревнований без учета процессов акклиматизации может иметь негативные последствия для здоровья детей. СБР и Федерация лыжных гонок России совершенно напрасно не придают этому должного значения, так как это может нанести непоправимый вред здоровью юношей. Кто в этом случае понесет ответственность? Тренер? Считаю, что нужно активнее доносить позицию специалистов до министра спорта Олега Васильевича Матыцына и рассмотреть варианты переноса Спартакиады, так как у региональных команд нет возможностей для проведения в Сочи подготовительного сбора. В конце концов, в Сочи можно провести взрослую Спартакиаду, в которой примут участие более подготовленные спортсмены», — приводит слова Нугманова Metaratings.ru.

Ранее представители региональных российских федераций по биатлону и Союз биатлонистов России обращались в Министерство спорта с просьбой перенести соревнования из Сочи, так как у юных спортсменов могут возникнуть проблемы с акклиматизацией в условиях среднегорья.

Источник: https://metaratings.ru/news/prezident-federacii-biatlona-tatarstana-provedenie-spartakiady-uchashikhsya-v-sochi-opasno-dlya-zdorovya-detei-262317/
СБР
0
Читайте также
Исторический драфт НХЛ: столько россиян в топ-12 не было уже 22 года
Слуцкий спародировал интимное видео Дзюбы
Forbes заявил о катастрофических потерях ВСУ на юге Украины
ВС России выдавливают украинский десант из-под Антоновского моста
Стали известны подробности гибели шестилетнего мальчика из Екатеринбурга
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Биатлонистка Нигматуллина рассказала о подготовке к новому сезону

Нигматуллина будет тренироваться с командой Татарстана, где работает ее муж и личный тренер