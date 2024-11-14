Нуждов объяснил, почему Кубок МЛКБ в этом сезоне состоит только из одного этапа

Сегодня, 09:00
Генеральный директор Международной лиги клубного биатлона Алексей Нуждов в разговоре с «СЭ» объяснил, почему Кубок МЛКБ в этом сезоне состоит из одного этапа, а не четырех, как он изначально планировал.
Кубок МЛКБ пройдет в Ханты-Мансийске 16-17 ноября. В нем примут участие 15 команд из российских и белорусских биатлонистов. За победу в отдельной гонке участники получают 1 миллион рублей.
— Вы хотели четыре этапа в этом сезоне. Проблема только в плотности календаря?
— Да, только в этом. Нет физической возможности найти свободные даты для этих четырех этапов.
— Думаете, в следующих сезонах будет менее плотный календарь?
— Когда мы предлагали четыре этапа, исходили из анализа календаря предыдущих сезонов. Там все это работало. Мы и предлагали коллегам, что если будет такой же календарь, то хотим в свободные даты поставить четыре этапа. Коллеги сказали: «Мы подумаем и вернемся». Вернулись, увеличив плотность календаря до того, чтобы осталось только одно место. Чем руководствовались при обдумывании? Я не знаю. Догадываюсь.
— СБР не включается в проект, потому что не хочет портить отношения и договоренности с IBU. Насколько бы вам было легче, если бы вы работали с СБР в связке?
— А что такое связка?
— Что хотя бы можно прийти и попросить освободить место для проведения своих соревнований.
— То, что вы предлагаете, ровно то мы и обсуждали с президентом федерации, когда мы разговаривали про четыре этапа. Садились и очно общались. После видеоконференции проводили. Мы показывали даже свой проект календаря, основываясь на предыдущем сезоне, — сказал Нуждов «СЭ».