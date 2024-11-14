Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 09:00

Нуждов объяснил, почему Кубок МЛКБ в этом сезоне состоит только из одного этапа

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Генеральный директор Международной лиги клубного биатлона Алексей Нуждов в разговоре с «СЭ» объяснил, почему Кубок МЛКБ в этом сезоне состоит из одного этапа, а не четырех, как он изначально планировал.

Кубок МЛКБ пройдет в Ханты-Мансийске 16-17 ноября. В нем примут участие 15 команд из российских и белорусских биатлонистов. За победу в отдельной гонке участники получают 1 миллион рублей.

— Вы хотели четыре этапа в этом сезоне. Проблема только в плотности календаря?

— Да, только в этом. Нет физической возможности найти свободные даты для этих четырех этапов.

— Думаете, в следующих сезонах будет менее плотный календарь?

— Когда мы предлагали четыре этапа, исходили из анализа календаря предыдущих сезонов. Там все это работало. Мы и предлагали коллегам, что если будет такой же календарь, то хотим в свободные даты поставить четыре этапа. Коллеги сказали: «Мы подумаем и вернемся». Вернулись, увеличив плотность календаря до того, чтобы осталось только одно место. Чем руководствовались при обдумывании? Я не знаю. Догадываюсь.

— СБР не включается в проект, потому что не хочет портить отношения и договоренности с IBU. Насколько бы вам было легче, если бы вы работали с СБР в связке?

— А что такое связка?

— Что хотя бы можно прийти и попросить освободить место для проведения своих соревнований.

— То, что вы предлагаете, ровно то мы и обсуждали с президентом федерации, когда мы разговаривали про четыре этапа. Садились и очно общались. После видеоконференции проводили. Мы показывали даже свой проект календаря, основываясь на предыдущем сезоне, — сказал Нуждов «СЭ».

Алексей Нуждов. «Раз IBU не допускает до международных стартов, значит, мы сами будем их организовывать». Клубный биатлон открывает новый сезон

Биатлон

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Раньери заявил в возвращении в «Рому»
Илья Казаков назвал лучших в первом круге РПЛ
Финт Зидана в исполнении Титова и грустный круг почета под присмотром Старостиных. Как прошел матч памяти Федора Черенкова
Запад проигрывает в войне санкций. И вот почему
Россия опередила Литву в борьбе за место в ключевом комитете ООН
Разбор завалов на месте обрушения моста в Крыму может занять около суток
Сегодня
Вчера
Неделя