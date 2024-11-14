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Биатлон

Сегодня, 08:45

Нуждов объяснил, почему на Кубок МЛКБ не приглашают лыжников

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Генеральный директор Международной лиги клубного биатлона Алексей Нуждов в разговоре с «СЭ» объяснил, почему для проведения второго Кубка МЛКБ отказались от экспериментов с форматами.

Кубок МЛКБ пройдет в Ханты-Мансийске 16-17 ноября. В нем примут участие 15 команд из российских и белорусских биатлонистов. За победу в отдельной гонке участники получат 1 миллион рублей.

— Не было ли желания поэкспериментировать с форматами и предложить что-то не совсем обычное и привычное?

— Если бы было четыре этапа, то мы бы предложили что-то такое, чего не было никогда. Просто здесь на одном телепоказе из двух соревновательных дней делать эксперименты не совсем логично.

— Все биатлонисты рады и хвалят эти соревнования так, что лыжники где-то могут чуть-чуть позавидовать. Не было мыслей их привлечь?

— Мысли были, но возвращаемся в предыдущий вопрос. В три трансляции вставлять какую-то неопробованную сырую идею, я бы сказал, слишком рискованно. Тут же еще нужно учитывать взаимодействие. Сейчас мы у подавляющего большинства участников знаем и атмосферу, и желания, и потребности. Только кажется, что три дисциплины — это просто. А там возникают и вопросы дистанции, и вопросы расстановки в эстафете... Я их не сам решил, а в плотном обсуждении со спортсменами. У нас есть общий чат, где капитаны всех команд участвуют. В нем идет обоюдный обмен мнениями. Например, мне кажется, одной из самых ярких идей по медиаподготовке было видеопредставление команд. Это не мы придумали, а Антон Бабиков предложил. Мы идею с удовольствием реализовали. Ангелина Николаева, которая ведет наши медиа, отлично исполнила ее в нашем Telegram-канале. Поэтому здесь очень важна обратная связь, которой с лыжниками у нас пока нет, — сказал Нуждов «СЭ».

Алексей Нуждов. «Раз IBU не допускает до международных стартов, значит, мы сами будем их организовывать». Клубный биатлон открывает новый сезон

Биатлон

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