Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 11:10

Нуждов объяснил, почему в МЛКБ не примут участие биатлонисты из Китая

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Президент федерации биатлона МО Алексей Нуждов во время пресс-конференции Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) объяснил, почему в турнире не примут участие представители Китая.

— Я разговаривал с Андреем Прокуниным — главным тренером китайского клуба, который хотел принять участие. Официально заявляю, что китайские спортсмены не примут участия в нашем кубке. Это не зависит от их желания или отсутствия возможности. Это зависит от напрямую поступившей вежливой настоятельной просьбы Международного союза биатлонистов, озвученную через федерацию биатлона Китая — не принимать участия в наших соревнованиях. Минусов больше в этой новости, но есть и плюсы.

Нам, конечно, очень приятно и мы за сотрудничество с Международным союзом биатлонистов. Нам в этой связи очень отрадно, что IBU внимательно следит за нашей деятельностью и за каждой публикацией, которые в российской прессе выходят. Особые слова хотел бы сказать генеральному секретарю IBU, потому что он не только внимательно следит, но и сопровождает это письмами в национальные федерации, в которых говорит, что после этого наступят какие-то последствия по всевозможным санкциям.

Они в каждую федерацию, которая планировала принять участие, написали такие письма. Для нас они несколько смешно звучат, имею ввиду для национальных федераций Белоруссии и России. Смысл там такой: вы хоть отстранены, но мы вас никуда не пустим.

18 и 19 ноября 2023 года в Ханты-Мансийске пройдет Кубок Международной лиги клубного биатлона. Ожидается участие около 120 спортсменов из России и Белоруссии.

— Я разговаривал с Андреем Прокуниным — главным тренером китайского клуба, который хотел принять участие. Официально заявляю, что китайские спортсмены не примут участия в нашем кубке. Это не зависит от их желания или отсутствия возможности. Это зависит от напрямую поступившей вежливой настоятельной просьбы Международного союза биатлонистов, озвученную через федерацию биатлона Китая — не принимать участия в наших соревнованиях. Минусов больше в этой новости, но есть и плюсы. Нам, конечно, очень приятно и мы за сотрудничество с Международным союзом биатлонистов. Нам в этой связи очень отрадно, что IBU внимательно следит за нашей деятельностью и за каждой публикацией, которые в российской прессе выходят. Особые слова хотел бы сказать генеральному секретарю IBU, потому что он не только внимательно следит, но и сопровождает это письмами в национальные федерации, в которых говорит, что после этого наступят какие-то последствия по всевозможным санкциям. Они в каждую федерацию, которая планировала принять участие, написали такие письма. Для нас они несколько смешно звучат, имею ввиду для национальных федераций Белоруссии и России. Смысл там такой: вы хоть отстранены, но мы вас никуда не пустим.

Биатлон
Обсудить
Читайте также
Бой Павлович — Аспиналл станет соглавным событием турнира UFC 295 в Нью-Йорке
Буре считает, что ситуация с вратарем Федотовым устраивает «Филадельфию»
МВД Украины: помощник Залужного взорвался, когда показывал своему сыну гранату
МТС отменила плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств
Эксперт призвал сразу отключить некоторые функции на смартфонах
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нуждов сообщил, что МЛКБ не попадает под юрисдикцию IBU

Васильев считает, что IBU не сможет полностью исключить Россию