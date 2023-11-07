Нуждов объяснил, почему в МЛКБ не примут участие биатлонисты из Китая

Президент федерации биатлона МО Алексей Нуждов во время пресс-конференции Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) объяснил, почему в турнире не примут участие представители Китая.

— Я разговаривал с Андреем Прокуниным — главным тренером китайского клуба, который хотел принять участие. Официально заявляю, что китайские спортсмены не примут участия в нашем кубке. Это не зависит от их желания или отсутствия возможности. Это зависит от напрямую поступившей вежливой настоятельной просьбы Международного союза биатлонистов, озвученную через федерацию биатлона Китая — не принимать участия в наших соревнованиях. Минусов больше в этой новости, но есть и плюсы.

Нам, конечно, очень приятно и мы за сотрудничество с Международным союзом биатлонистов. Нам в этой связи очень отрадно, что IBU внимательно следит за нашей деятельностью и за каждой публикацией, которые в российской прессе выходят. Особые слова хотел бы сказать генеральному секретарю IBU, потому что он не только внимательно следит, но и сопровождает это письмами в национальные федерации, в которых говорит, что после этого наступят какие-то последствия по всевозможным санкциям.

Они в каждую федерацию, которая планировала принять участие, написали такие письма. Для нас они несколько смешно звучат, имею ввиду для национальных федераций Белоруссии и России. Смысл там такой: вы хоть отстранены, но мы вас никуда не пустим.

18 и 19 ноября 2023 года в Ханты-Мансийске пройдет Кубок Международной лиги клубного биатлона. Ожидается участие около 120 спортсменов из России и Белоруссии.

— Я разговаривал с Андреем Прокуниным — главным тренером китайского клуба, который хотел принять участие. Официально заявляю, что китайские спортсмены не примут участия в нашем кубке. Это не зависит от их желания или отсутствия возможности. Это зависит от напрямую поступившей вежливой настоятельной просьбы Международного союза биатлонистов, озвученную через федерацию биатлона Китая — не принимать участия в наших соревнованиях. Минусов больше в этой новости, но есть и плюсы. Нам, конечно, очень приятно и мы за сотрудничество с Международным союзом биатлонистов. Нам в этой связи очень отрадно, что IBU внимательно следит за нашей деятельностью и за каждой публикацией, которые в российской прессе выходят. Особые слова хотел бы сказать генеральному секретарю IBU, потому что он не только внимательно следит, но и сопровождает это письмами в национальные федерации, в которых говорит, что после этого наступят какие-то последствия по всевозможным санкциям. Они в каждую федерацию, которая планировала принять участие, написали такие письма. Для нас они несколько смешно звучат, имею ввиду для национальных федераций Белоруссии и России. Смысл там такой: вы хоть отстранены, но мы вас никуда не пустим.