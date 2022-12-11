Нуждов: «Я вижу у Гореевой безусловный прогресс по результатам»

Президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов прокомментировал победу Анастасии Гореевой в большом масс-старте на третьем этапе Кубка России по биатлону в Тюмени.

«Когда представитель нашего региона побеждает, это вызывает только положительные эмоции. Надеюсь, что Настя продолжит и дальше так же успешно выступать. Пока я вижу у нее безусловный прогресс по результатам, но сезон длинный, а потому рано делать окончательные выводы по гонкам первой трети сезона. Пока у нее получается хорошо, а окончательные итоги будем подводить в конце сезона. Сейчас я бы сказал, что начало сезона обнадеживающее», — цитирует Metaratings.ru Нуждова.

Тамара Дербушева заняла второе место, Виктория Сливко стала третьей.