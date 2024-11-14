Нуждов рассказал, каким видит Кубок МЛКБ через год

Генеральный директор Международной лиги клубного биатлона Алексей Нуждов рассказал «СЭ», каким видит Кубок МЛКБ через год.

Кубок МЛКБ пройдет в Ханты-Мансийске 16-17 ноября. В нем примут участие 15 команд из российских и белорусских биатлонистов. За победу в отдельной гонке участники получат 1 миллион рублей.

— Как идеалист хочу, чтобы через год в лиге приняли участие сопоставимое количество участников, которое выступает на Кубке мира. Как реалист, наверное, так скажу: будет хорошо, если увеличится количество стартов до четырех этапов и будут выступать хотя бы две, а лучше три страны, помимо России и Белоруссии. Это будет результат, свидетельствующий о хорошей динамике развития лиги, — сказал Нуждов «СЭ».