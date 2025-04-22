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Биатлон

Сегодня, 15:45

Нуждов рассказал о переходе Карима Халили в сборную Московской области

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов рассказал «СЭ», как сложился переход бронзового призера Олимпиады Карима Халили из сборной Москвы.

— Когда Карим и Настя поженились, стало логичным, что лучше им находиться в одной команде, чтобы больше времени проводить вместе. Мысли о переходе, наверное, еще в прошлом году пришли, причем у всех участников процесса, но развития это не получало. Все было в качестве обсуждения, полушутки: «Раз женились, то давай к нам сюда. Или туда. Вы уж определитесь». Как-то так разговоры начались. Естественно, во время сезона это не осуществить, так как у нас есть положение о переходах. В этом году, начиная с апреля, стали всерьез обсуждать возможность для создания максимальных условий. Будут допуски к международным соревнованиям или не будут, но в любом случае мы исходим из того, что год олимпийский. Это накладывает на любую федерацию, национальную или региональную, свой отпечаток. Надо максимально быть готовыми в случае допуска. Условия у нас и так в регионе неплохие, но с учетом того, что у нас есть кандидаты на гипотетическое попадание в олимпийскую сборную, надо сделать все, чтобы подготовка была максимально эффективной. Начались эти обсуждения. Увидели, что мысли Карима и Насти по тренировочным планам, по местам проведения сборов, их количеству, по группам пересекаются. Реализовать требуемые амбициозные задачи, наверное, проще в составе единой команды.

— Карим сказал, что наличие в команде жены не повлияло на его переход. Лукавит?

— Почему же лукавит? Она просто одна в двух лицах: и жена, и спортсмен. Настя представитель региона, про который может рассказать, какие у него условия и какие возможности. Что она жена — это, наверное, было вторичным. Понятно, что спортсмену, который нацелен на результат, ничего не должно мешать. Поэтому он правильно говорит: какая разница, жена или не жена? Во главу угла ставится наличие возможностей у организации, чтобы обеспечить подготовку. Думаю, он это имел в виду. Если бы она была женой, но не было условий в регионе, то это точно никак не повлияло бы на его переход.

— Москва получит компенсацию за Карима?

— У нас есть положение о переходах, где все условия прописаны. Дальше уже идет взаимодействие регионов. Да, конечно, получит, — сказал Нуждов «СЭ».

Алексей Нуждов (справа).«Выдернуто из контекста, что Нуждов своих не растит, а покупает готовых». Интервью главы подмосковной федерации биатлона

Карим Халили
Биатлон
Алексей Нуждов
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