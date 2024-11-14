Сегодня, 08:30
Генеральный директор Международной лиги клубного биатлона Алексей Нуждов рассказал «СЭ», что иностранные команды отказываются от участия в Кубке МЛКБ из-за возможных санкций Международного союза биатлонистов.
Кубок МЛКБ пройдет в Ханты-Мансийске 16-17 ноября. В нем примут участие 15 команд из российских и белорусских биатлонистов.
— Кого еще приглашали из других стран, кроме биатлонистов той страны, из которой потенциально могут приехать на Кубок МЛКБ?
— Остались контакты с теми, с кем они были в прошлом году (в 2023-м на турнир планировал приехать китайский клуб. — Прим. «СЭ»). Есть еще контакты с европейскими биатлонистами, но у нас было оговорено, что пока об этом не говорим публично.
— Все отказы связаны с тем, что их пугают санкции IBU?
— Да, я бы сказал, что из-за такой небезразличной позиции IBU. Коллеги не устают напоминать тем, кто собирается поучаствовать, что они будут применять к ним санкции.
— Вы какие-то письма от IBU получали?
— Они, может, даже и хотят, но не могут нам ничего написать. Я бы с удовольствием почитал, что они напишут. Знаю, что в национальную федерацию IBU пишет. Это было и в прошлом году, и в этом.
— Вы сами не пытались с ними вступить в диалог?
— Я с ними из диалога не выходил. Просто на этот момент мне с ними говорить не о чем. Они же свою позицию сказали и документально подтвердили своими письмами в федерацию, как в нашу, так и в белорусскую. О чем мне с ними говорить при такой постановке вопроса? Мы же позицию не скрываем: раз вы нас не допускаете до международных соревнований, значит, мы сами будем организовывать. Наверное, неправильно будет им писать: «IBU, давайте расформировывайтесь и вступайте в лигу». Знаете, на что это похоже? Если помните фильм «ДМБ», то там были слова генерала Талалаева: «Солдаты, вы знаете, что я вам могу сказать, а я знаю, что вы можете ответить». Примерно так и представляю наш диалог с IBU, поэтому в него и не вступаю, — сказал Нуждов «СЭ».