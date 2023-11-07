Нуждов сообщил, что МЛКБ не попадает под юрисдикцию IBU

Президент федерации биатлона МО Алексей Нуждов во время пресс-конференции Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) прокомментировал взаимодействие лиги с Союзом биатлонистов России (СБР).

«С чего вы взяли, что у нас нет взаимодействия с СБР? СБР реагирует ровно так же, как белорусская федерация. Как было сказано в прессе со стороны СБР, нейтрально. МЛКБ не попадает под юрисдикцию IBU», — сказал Нуждов.

Нуждов — о создании Международной лиги клубного биатлона: «Ни в коем случае не делаем это в противовес кому-то»