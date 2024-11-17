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Биатлон

Сегодня, 12:07

Нуждов убежден, что интерес к биатлону в России не умрет

Алина Савинова
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Генеральный директор Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) и президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов считает, что биатлон будет последним видом спорта в России, который лишится зрительского интереса.

«Если говорить о зрительском интересе, телевизионных рейтингах, то первый сезон по инерции еще был нормальным, но потом наметилась тенденция к падению интереса. На второй год мы начали шевелиться: появилась наша лига, Союз биатлонистов России тоже начал креативить, добавлять шоу-гонки. В целом, если брать трехлетний период, то мы вместе адекватно отреагировали, предложили новые форматы, что позволяет подогревать интерес. Мы начинаем более эффективно работать, дальше будет только больше. Думаю, если интерес к видам спорта когда-нибудь и умрет, то биатлон точно будет последним», — цитирует Нуждова ТАСС.

Международный союз биатлонистов (IBU) в марте 2022 года отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов, а также приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона в организации.

Источник: ТАСС
Биатлон

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