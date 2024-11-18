Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 13:20

Нуждов заявил о планах развивать клубный биатлон даже после снятия санкций

Алина Савинова
Telegram Дзен

Генеральный директор Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) и президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов заявил, что МЛКБ продолжит свое существование и развитие даже после возвращения российских и белорусских спортсменов на зарубежные старты.

«Конечно, такой вопрос есть. Нужно будет играть форматами, общаться с организаторами. Я уверен, что мы найдем нишу даже после возвращения, мы об этом уже думаем. Сделаем так, чтобы всем было интересно, надо будет найти формат», — приводит ТАСС слова Нуждова.

МЛКБ была создана в 2023 году, в соревнованиях на данный момент принимают участие клубы из России и Белоруссии.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных турниров с марта 2022 года.

Источник: ТАСС
Биатлон

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Стадион в Волгограде переименовали в «Сталинград-арену». Что происходит в сборной России
Сборные России и Сирии сыграют матч в Волгограде 19 ноября
В Кремле предрекли рост напряженности из-за возможного разрешения Киеву ударов по РФ
В МИД Франции не меняли позицию по вопросу ударов вглубь РФ
«Эффект Трампа» и ожидание переговоров по Украине. Что пишут СМИ
Россия готова к переговорам с МОК о возвращении спортсменов на мировую арену
Сегодня
Вчера
Неделя