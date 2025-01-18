Сегодня, 15:03
Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева в разговоре с «СЭ» поздравила норвежского биатлониста Йоханнеса Бе с завершением его профессиональной карьеры.
«Поздравляю его. Наконец-то решился на такой мужественный шаг. Сейчас ему будет открыта совершенно другая жизнь. Желаю ему удачи и найти себя в новом пути. Чтобы он был таким же плодотворным и любимым, как в своей профессиональной карьере!» — сказала Зайцева «СЭ».
Норвежец завершит карьеру по окончании сезона-2024/25.
31-летний Бе — пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира и пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачете.
Дарик Агаларов