Зайцева — о смерти Маматова: «Уходят легенды»

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева в разговоре с «СЭ» выразила соболезнования в связи со смертью Виктора Маматова.

«Я выражаю глубочайшие соболезнования всем родным. Это очень печальные новости. Я была у Виктора Федоровича на дне рождении. К сожалению, еще раз мы к нему не попали. Собирались еще подъехать. Говорили ему, чтобы он держался, не болел. Такова жизнь. Тяжело. Очень жаль, что он ушел. Уходят легенды. Это пустоты в наших душах. Для меня он был примером. Это наш учитель. Память о нем будет всегда в наших сердцах», — сказала Зайцева «СЭ».

Маматов — двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира. Ему было 86 лет.