Олимпийская чемпионка Медведцева рассказала, как во второй раз попала в серьезную аварию

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева рассказала «СЭ», что через 2 года после аварии в 2017-м она снова попала в серьезное ДТП.

— На машине после аварии в 2017-м не страшно ездить?

— Я вас умоляю — тьфу-тьфу-тьфу. Сразу села и поехала. Более того скажу, что через два года ситуация практически повторилась. В меня не прилетело ничего (в 2017-м в голову Медведцевой прилетел болт), но стекло было просто... Не хочу вспоминать. Страшно было. Полицейский приехал на место и сказал: «Иди в церковь». Хожу иногда.