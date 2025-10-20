Отец биатлонистки Дальмайер планирует посетить место гибели дочери

Отец двукратной олимпийской чемпионки и семикратной чемпионки мира по биатлону Лауры Дальмайер планирует посетить место ее гибели, сообщает Der Spiegel.

Андреас Дальмайер намерен подняться на пик Лайла (6096 м), чтобы увидеть место, где погибла его дочь, и попрощаться с ней. Альпинист Томас Хубер установил мемориальную табличку на месте гибели биатлонистки.

Спортсменка погибла летом 2025 года при восхождении на гору в Пакистане. Она поднималась на горную вершину и попала под камнепад, не дойдя до намеченной высоты около 300 метров. Из-за суровых природных условий транспортировка тела оказалась невозможной.